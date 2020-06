Amici Speciali, Gaia Gozzi fidanzata: svelata l’identità del misterioso compagno

Tra Gaia Gozzi e Alberto Urso non s’ha da fare. E non tanto (o non anche) perché tra i due cantanti protagonisti di Amici Speciali ci sia solo una semplice amicizia, ma perché il cuore dell’ultima vincitrice del talent più famoso della tv avrebbe il cuore occupato. L’indiscrezione è arrivata dopo l’ultima puntata dello show del venerdì sera, quando Maria De Filippi aveva allontanato ogni sospetto su un eventuale flirt tra Alberto e Gaia svelando la presenza nello studio televisivo di una persona legata a uno dei due: “Non è il caso di mettere dubbi”, il commento della conduttrice sull’inesistenza di un legame particolare tra Gaia e Alberto, battuta che ha alimentato curiosità adesso, a quanto pare, soddisfatte dall’identità svelata del fidanzato della cantante.

Chi è Daniele Dezi, il presunto fidanzato di Gaia Gozzi

Secondo il sito Vicolodellenews, sarebbe Daniele Dezi il fidanzato di Gaia Gozi, presente in studio venerdì sera. I due non hanno mai diffuso foto social, ma i fan più attenti hanno notato uno scambio di commenti affettuosi che avvalorerebbero la relazione. Dezi è un musicista e produttore musicale. Insieme a Daniele Mungari forma il duo di produttori e polistrumentisti Frenetik e Orang3 (Mungari è Frenetik, Dezi è Orang3, nome con cui è noto su Instagram) e ha lavorato con personaggi come Coez, Salmo, Clementino, Ensi, Achille Lauro, Gemitaiz, MadMan. Dezi vive a Roma ed è papà di una bimba di 7 anni.