GF Vip, la mamma di Giulia vuota il sacco: "E' sempre stata innamorata di Monte, ma Cecilia..."

«Giulia è sempre stata innamorata di Francesco Monte e sarebbero una bella coppia, ma non succederà nulla perché conosce Cecilia Rodriguez e, nonostante non siano più una coppia, mia figlia non toccherebbe mai un uomo che è stato con una sua amica», racconta in esclusiva a Spy, in edicola da venerdì 5 ottobre, Fariba Tehrani, la mamma dell'influencer chiusa nella Casa del “GfVip”.

Giulia e Francesco, infatti, si mostrano sempre più complici. Giorno dopo giorno i due stanno facendo un passo ciascuno verso l'altra, pur essendo materialmente divisi nella Casa, poiché la prima è reclusa nella Caverna, mentre il secondo si trova nel loft di Cinecittà. "Voglio coccolarti", le ha detto lui ieri sera, parlandole attraverso una fessura nel muro. E c'è già chi li ha soprannominati 'Giulietta e Romeo'...

«Sono contenta di come si sta comportando - prosegue Fariba, conosciuta al pubblico per aver partecipato proprio insieme alle figlia a 'Pechino Express' - la mia educazione persiana sta venendo fuori, ma mi sono dispiaciuta molto quando parlando di me ha detto che sono troppo invadente, che è colpa mia se ha questa fobia per il sesso e che è stata lei a portarmi in tv. In tutti questi anni non ho fatto altro che proteggerla, a volte rinunciando anche ai miei sogni e alla mia vita di coppia».