Elisa Isoardi, un altro uomo dopo l'addio a Salvini: la foto del bacio

Nuovo capitolo sentimentale per Elisa Isoardi? Stando al servizio del settimanale Diva e Donna in edicola domani, mercoledì 13 marzo, pare proprio di sì: a qualche mese dall’addio a Matteo Salvini, la conduttrice de ‘La prova del cuoco’ è stata beccata dai fotografi con un altro uomo al suo fianco durante un weekend in Toscana.

Elisa Isoardi bacia un altro uomo dopo Salvini

Come si vede nella foto di Diva e Donna, Elisa Isoardi è in compagnia del "produttore con la fama di milionario-playboy" Alessandro Di Paolo. Stando al settimanale, i due avrebbero trascorso il fine settimana fra Cortona e Firenze, per poi recarsi a una serata sul litorale laziale ad Anzio. Il bacio sarebbe stato paparazzato durante una sosta in autogrill.

Se sia solo un’amicizia o qualcosa di più sarà il tempo a dirlo, o magari, eventuali conferme e smentite da parte della diretta interessata, ufficialmente single dopo la fine della lunga relazione con il vicepremier.

(Di seguito le foto pubblicate da 'Diva e Donna')