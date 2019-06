Mara Venier, 13 anni di nozze con Carraro: "E' il nostro anniversario ma sei a Santo Domingo con Bibì"

"La mia vera botta di cul*", così Mara Venier definisce il marito Nicola Carraro e non può non ricordarlo nel giorno del loro anniversario di matrimonio. 13 anni di nozze, ma la conduttrice li festeggia lontana dal suo amore, in vacanza con un amico a Santo Domingo, dove la coppia ha una meravigliosa villa in cui ama rifugiarsi ogni volta che può.

"Oggi è il nostro anniversario - scrive su Instagram accanto a una loro bellissima foto - 13 anni, ma tu sei a Santo Domingo con Bibì. Ti amo lo stesso amore mio, ti risposerei ancora un milione di volte".

Di amori ne ha avuti tanti Mara Venier, da Jerry Calà - sposato nel 1984 e da cui si è separata tre anni dopo - a Renzo Arbore, ma il più grande di tutti, come non si stanca mai di ripetere, è arrivato in età adulta. Quando ha conosciuto Nicola Carraro non ci sperava più, e invece poco dopo sono arrivate le nozze, nel 2006.