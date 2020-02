Mentre Adriana Volpe continua la sua esperienza televisiva nella Casa del Grande Fratello Vip, il marito Roberto Parli ha portato in vacanza a St Moritz la figlia Gisele per tenerla lontana dal gossip in un momento in cui le loro vite sono particolarmente esposte a livello mediatico. E’ il settimanale Chi a documentare le immagini del soggiorno di padre e figlia e a raccogliere le dichiarazioni dell’uomo, infastidito dal particolare avvicinamento della moglie ad Andrea Denver, anche lui concorrente del reality di Canale 5.

Il marito di Adriana Volpe: “Si ricordi di avere un marito e una figlia”

L’immobiliarista e la showgirl stanno insieme da ben 14 anni e pur vivendo lontani (lui a Monte Carlo dove ha la sua agenzia, lei a Roma con la bambina), sono sempre stati molto affiatati. Questo, però, è un periodo piuttosto delicato in cui la lontananza e alcuni suoi comportamenti stanno pesando particolarmente sul loro rapporto.

“Lei sa come funziona ed è stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me. Invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice ‘tua madre ha baciato un altro’ per farla stare male”, ha raccontato Parli che, più che un geloso, si definisce un marito innamorato: “Vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei ma il mio sentimento va rispettato”.

Se ad Andrea Denver che non ha mai nascosto di avere un debole per Adriana Volpe non sente di dover dire nulla, spera che la moglie protegga la famiglia dai giudizi altrui : “Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia”.

Immaginabile, a questo punto, che Alfonso Signorini, direttore di Chi nonché conduttore e autore del GF Vip, organizzi al più presto un confronto tra marito e moglie.