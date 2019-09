La nuova fidanzata di Massimo Boldi è Irene Fornaciari (FOTO)

"L'amore non ha età". E' con queste parole che Massimo Boldi, 74 anni, presenta sui social la nuova compagna Irene Fornaciari, 40 anni e quindi 34 in meno rispetto a lui. Accanto a lei l'attore ritrova il sorriso dopo la fine della relazione con Loredana De Nardis, 43, che lo scorso aprile era stata pizzicata insieme ad un altro uomo, amico di Boldi.

L'annuncio è arrivato su Instagram, dove Massimo ha condiviso il primo scatto di coppia. L'uno accanto all'altra, sorridenti. E' proprio il comico a rivelare l'identità della sua fidanzata, taggandola nella didascalia ed aggiungendo "Non è la figlia di Zucchero" in modo da spazzare via ogni sospetto per via dell'omonimia con la figlia del cantautore.

"Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato - aveva confessato ieri Massimo a 'Vieni da me', senza però rivelare l'identità della diretta interessata - Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna. Dall’altra parte non voglio fare il pensionato. Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene".

Chi è Irene Fornaciari, la nuova fidanzata di Massimo Boldi

Poco o nulla è dato sapere di Irene, estranea al mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram conta circa 3000 follower (ormai destinati ad aumentare) e, spulciando un po', è possibile scoprire che la sua prima foto insieme a Massimo risale già allo scorso agosto. Capelli biondi, grandi occhi marroni e fisico longilineo, è di Lucca.

Per Massimo si tratta della svolta dopo il tradimento della ex Loredana. "A me è dispiaciuto perché da tempo chiedevo a Loredana cosa non andava. Avrei preferito chiarezza", ha raccontato all'epoca, "Avevo già dei sospetti: da due anni, lei era sfuggente. Da sei mesi, avevamo letti separati. E poi ho riconosciuto lui e mi è stato chiaro tutto". Ma ora il dolore è passato e il suo cuore è pieno d'amore per un'altra donna.