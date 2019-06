Amadeus sposo in chiesa a 56 anni: tutti i dettagli

Fiori d'arancio per Amadeus. Il conduttore, 56 anni, sposerà in chiesa Giovanna Civitillo, 41, con cui si era già legato civilmente dieci anni fa. Ad annunciarlo è proprio la donna dalle pagine del settimanale Oggi. La coppia ha già un figlio, José Alberto, 10 anni. (il secondo per il presentatore, già di Alice, 21, nata da una precedente unione, ndr).

Amadeus si sposa

«Questo matrimonio è il coronamento di un sogno - racconta Giovanna, ex professoressa a 'L'Eredità' - Ci teniamo entrambi, siamo molto credenti. E ora che è arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso di “Ama” possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo». La cerimonia, rivela, sarà intima e celebrata in una minuscola cappella della Capitale perché «è una scelta che vogliamo condividere con le persone che ci sono più care».

Per Amadeus è un momento d'oro. Nel futuro, infatti, non c'è solo la prospettiva del matrimonio, ma anche la possibilità di condurre il prossimo Festival di Sanremo: il suo nome è tra i più quotati per guidare la kermesse canora.