Un nuovo amore per Max Biaggi: così dimentica Bianca Atzei

Mentre Bianca Atzei piange ancora la fine della loro storia d'amore, Max Biaggi volta pagine. L'ex campione di motociclismo, infatti, reduce dalla rottura con la cantante sarda, avrebbe ritrovato il sorriso con un'altra donna, una giovane attrice.

La "fortunata" - secondo "Diva e Donna" - è Michelle Carpente, artista romana di 29 anni. E Max per lei avrebbe vissuto un vero e proprio colpo di fumine. I due - racconta il settimanale - sono stati sorpresi mentre escono dallo stesso palazzo.

Se le indiscrezioni venissero confermate, per Max si tratterebbe di un nuovo inizio. E' stato lui, lo scorso novembre, a mettere un punto alla relazione con Bianca dopo due anni d'amore. "E' stata una bomba scoppiata all'improvviso - ha raccontato lei, parte lesa della coppia - La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora".

Per qualche tempo si è parlato di un ritorno di fiamma tra Max e ed Eleonora Pedron, storica ex e madre dei figli Leon Alexandre e Ines Angelica. Poi, a Natale, il campione era stato avvistato con una modella americana. Solo chiacchiere, a quanto pare.