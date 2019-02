Melissa Satta toglie la fede nuziale: il matrimonio con Boateng è davvero finito

“Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”: così Melissa Satta bollava la questione sulla presunta crisi con Kevin Boateng all’indomani delle prime voci.

Da allora sono trascorsi due mesi, durante i quali la coppia - insieme da sette anni due dei quali da marito e moglie - non ha mai più affrontato direttamente l’argomento, lasciando che foto e gesti social parlassero per loro.

Adesso, però, Instagram fornisce l’immagine che mostra la mancanza del dettaglio più importante, proprio quello che la stessa showgirl aveva indicato come spia di un’eventuale conferma di rottura: l’anello nuziale al dito.

Melissa Satta toglie l’anello nuziale: la foto su Instagram

A notare per primo il dettaglio dell’assenza del simbolo di amore eterno dall’anulare della modella 33enne è stato il sito Spysee.it e, in effetti, dalle immagini postate sul profilo Instagram è facile avere una conferma.

Spysee.it, inoltre, ha intercettato la modella per chiedere un commento che però non è arrivato, come non è arrivata neppure una smentita. Presumibilmente, dunque, per quanto manchino le conferme ufficiali, il matrimonio con Boateng è finito.

Melissa Satta e Kevin Boateng, la crisi e l’allontanamento

La notizia della crisi matrimoniale tra Melissa Satta e Kevin Boateng circolava da tempo. I due hanno passato le ferie natalizie e di Capodanno da separati e qualche settimana fa il calciatore, ripreso poi da solo al parco con il figlio Maddox di quasi 5 anni, si è trasferito in Spagna per giocare nel Barcellona.

Inoltre, il 7 febbraio, è stato il compleanno di Melissa Satta che è stata festeggiata da amici, parenti e famigliari tra i quali, però mancava proprio Boateng.