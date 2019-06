Chi è Tommy Chiabra, l'uomo con cui è stata paparazzata Melissa Satta (FOTO)

Un nuovo amore per Melissa Satta? A sei mesi dalla fine della relazione con Kevin Prince Boateng, l'ex velina viene paparazzata al fianco di un altro uomo, tale Tommy Chiabra, imprenditore nel campo del lusso e noto playboy dell'ambiente mondado. A "pizzicare" i due per la prima volta sono i paparazzi del settimanale 'Chi', che non riescono a scovare un bacio tale da poter parlare di una relazione vera e propria, ma immortalano con le loro fotografie una complicità spiccata.

Chi è Tommy Chiabra, (presunta) nuova fiamma di Melissa Satta

Eccoli, Melissa e Tommy, sorridenti ed entusiasti durante una passeggiata a Firenze, dove sono stati sorpresi a fare check in insieme nel prestigioso Hotel St Regis. E non è la prima volta che la showgirl semina indizi a proposito della papabile liaison con l'imprenditore: già qualche settimana fa aveva pubblicato sui social la vista da un elicottero identica a quella pubblicata da Chiabra (abituato, appunto, a muoversi in elicottero). I due erano diretti nella splendida località di Porto Vecchio, in Corsica. Solo ora si sono divisi: lei è tornata a Milano, dove vive con il figlio Maddox (avuto da Boateng 4 anni e mezzo fa), lui nella sua Monaco.

Dopo le foto pubblicate stamattina, nessuno dei diretti interessati ha commentato i rumors. Se i pettegolezzi venissero confermati, per Melissa si tratterebbe di un nuovo inizio dopo la delusione incassata alla fine dello scorso anno, quando ha detto addio all'attaccante del Barcellona, dopo il matrimonio da favola celebrato a Porto Cervo nell'estate del 2016.