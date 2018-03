Morto Fabrizio Frizzi, il commento commosso di Rita Dalla Chiesa

In queste ore l’ospedale Sant’Andrea di Roma è tutto un via vai di colleghi, ma soprattutto di amici, accorsi commossi a per dare il loro ultimo saluto a Fabrizio Frizzi, scomparso a 60 anni in seguito ad un’emorragia celebrale.

Tra loro anche Rita Dalla Chiesa, ex moglie del conduttore, che si è recata presso la struttura ospedaliera accompagnata dalla figlia Giulia Cirese.

"Mancherà a tutti": questo l’unico commento che la conduttrice visibilmente commossa ha rilasciato ai giornalisti che l'attendevano all'uscita dell'ospedale: “Non posso, scusate, ma non posso” ha aggiunto a chi le chiedeva un’ulteriore dichiarazione.

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, dopo il matrimonio una grande amicizia

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa sono stati sposati dal 1992 al 1998, restando in ottimi rapporti dopo la fine del loro matrimonio, quando entrambi si erano allontanati pur restando sempre in ottimi rapporti.

I due erano tornati fianco a fianco nel 2015 per condurre un programma insieme, 'La posta del cuore' su RaiUno.

Recentemente Rita Dalla Chiesa aveva raccontato i delicatissimi momenti successivi al ricovero e al malore di Fabrizio Frizzi: “Ho avuto paura quando si è sentito male, ma ho pensato che le seconde famiglie vadano rispettate e non sono corsa in ospedale” aveva spiegato allora, sottolineando i buoni rapporti intercorsi con l’attuale moglie Carlotta Mantovan con la quale si era sempre tenuta in contatto durante quel periodo così difficile.