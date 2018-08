Nancy Brilli: "Con Ivano Fossati un amore sofferto, mi ha lasciato quando stavo male”

Il programma ‘Non Disturbare’ di Paola Perego ha concluso ieri la sua prima edizione con le interviste ad Andrea Delogu e Nancy Brilli.

In seconda serata su Rai Uno l’attrice romana ha raccontato di sé alla conduttrice del programma che, nel corso delle puntate, ha passato in rassegna la vita di alcune donne dello spettacolo nell’intimità di una camera d’albergo.

Infanzia, adolescenza, ma non solo: la vita privata di Nancy Brilli, ora single dopo l’addio al chirurgo estetico Roy De Vita, è stata segnata da alcune storie importanti, tra cui quella con il cantautore genovese Ivano Fossati.

“La nostra è stata una storia molto passionale. Era un grande amore, se rinascessi lo vorrei rivivere, ma vorrei anche che finisse perché è stato troppo sofferto: troppi litigi, troppi dispetti, troppa gelosia” - ha confidato a Paola Perego - “E poi mi ha lasciato sola in un momento in cui stavo male fisicamente e questo mi ha fatto sentire sola. Solo dopo ho saputo che il giorno del mio intervento aveva dormito tutta la notte sotto la clinica… E’ finita per gelosia e tradimenti. Poi, io sono stata male e lui ha avuto paura…”.

I matrimoni con Massimo Ghini e Luca Manfredi

Parlando di Massimo Ghini, invece, con cui è stata sposata dal 1987 al 1990, la Brilli ha parlato di “colpo di fulmine” e di un tradimento: “Ci siamo sposati 6 mesi dopo. Mi faceva ridere… Non è andata male, è andata corta!”.

Rispetto al padre di suo figlio, Luca Manfredi, Nancy Brilli ha raccontato la felicità della maternità. “Quando sono rimasta incinta di Chicco, la gioia è stata totale. Ero stata definita sterile. Abbiamo fatto l’impossibile per avere questo bambino, avevo il 5% delle possibilità”, ha spiegato l’attrice: “Con Luca, è finita per assenza”.

La fine dell'amore con Roy De Vita

Infine, l’ultima confidenza Nancy Brilli l’ha fatta su Roy De Vita che le è stato accanto per 15 anni. Parlando di lui, l’attrice ha parlato di “perdita di fiducia”: “Ho sofferto tanto, ho dovuto farmi aiutare per non sbandare”.

Oggi Nancy vive la sua attuale “singletudine” serenamente, anche se non mancano i corteggiatori: “Oggi sto da sola e sto bene e sto con persone che mi piacciono”, ha concluso Nancy Brilli che, notando come tutti gli uomini della sua vita avessero avuto la barba, ha detto ironica: “Il prossimo uomo, lo voglio glabro!”.