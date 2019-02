Il nuovo amore di Claudia Gerini è un principe

E' una vera e propria "favola d'amore" quella che sta vivendo Claudia Gerini. L'attrice romana ha trovato il suo principe azzurro, di nome e di fatto. Si tratta di Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V ed ex marito di Jacaranda Falk Caracciolo, nipote di Marella Agnelli. A paparazzare la nuova coppia è il settimanale Diva e Donna.

Chi è il nuovo fidanzato di Claudia Gerini

Nelle immagini "rubate" dalla rivista di gossip, i due si baciano appasionatamente, consegnando definitivamente ufficialità alla relazione. Lei si allontana dalla porta del palazzo romano in cui vive Fabio e lui la insegue per salutarla con un ultimo bacio prima che si allontani in automobile. Borghese, originario di una famiglia nobile di principi e papi del Senese e responsabile dell'International business development all'Enel, ha 53 anni ed è padre di tre figli avuti dall'ex moglie.

Ma da quanto va avanti la love story? Stando a quanto riporta la rivista di gossip, la coppia si frequenterebbe dalla scorsa estate. E avrebbe trascorso l'ultimo Capodanno insieme su uno yacht a vela ai Caraibi. Per Gerini - storica compagna di Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino - si tratta di un nuovo inizio dopo la fine della storia d'amore con Andrea Preti, arrivata un anno fa. Anche l'interprete su "Suburra" ha già due figli: Linda Zampaglione e Rosa Enginoli (avuta dal manager milanese Alessandro Enginoli).