Pago contro Serena: “E’ successo qualcosa di molto grave”. Lei: “Scrivo la parola addio”

Facevano coppia da 7 anni. Poi la crisi, la decisione di provare a risolverla davanti alle telecamere di Temptation Island, una rottura che pareva irrimediabile e il ritorno di fiamma, di nuovo, nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ma qualcosa, evidentemente, non ha funzionato e non funziona più tra Pago e Serena che, a qualche giorno dall’annuncio della fine della loro relazione, hanno affidato al settimanale Chi le loro confidenze sull’accaduto.

“Sarò onesta: non vorrei mai più parlare di questa vicenda. Voglio mettere un punto definitivo su me e Pago. Basta. Devo farlo per me stessa. Questa sarà l’ultima volta, spero”, dichiara Serena che ribadisce: “Questa volta è per sempre”. Ma quali sono i motivi che hanno portato all’ennesima tumultuosa rottura? Nessuno dei due li specifica, ma dalle loro parole è evidente un rancore profondo che lascia pensare a qualcosa di importante: “E’ successo qualcosa di molto grave, non potrò mai più aver fiducia in lei”, spiega Pago: “Mi sono trovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò cominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”.

Serena: “Ho bloccato tutti i contatti con Pago”

Serena Enardu è un fiume in piena: “Ho bloccato tutti i contatti con Pago, non voglio più sapere niente. La mia vita privata deve svanire dal pubblico. Cos’è successo tra noi? Io sono una persona trasparente, non ho mai nascosto nulla nel bene e nel male”, aggiunge l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ che ammette i propri errori, ma non manca di attribuire parte della responsabilità anche al suo ex: “La nostra era una storia malata. Mi sono sentita una ‘malata terminale d’amore’ che non riusciva a staccare la spina (…) Sono una donna che solleverà sempre il tappetino degli errori. Dovrebbero farlo tutti però. Anche Pago!”. Infine, l’ultimo colpo: “Quando siamo tornati insieme gli ho chiesto di intraprendere insieme un percorso da una psicologa: lui con sufficienza mi ha detto che lo aveva già fatto. Balle. Ma pazienza. Ormai è andata e scrivo la parola addio. Non voglio più sapere nulla di lui. Lo devo a me stessa”.

“Parlerò quando mi sentirò di farlo”, ribatte lui: “Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

The end? Vedremo…