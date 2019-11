Paolo Ruffini, momento nero con Diana Del Bufalo

Sono una delle coppie più divertenti dello spettacolo, difficile immaginare Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo attraversare un momento di crisi. Eppure è così. A rivelarlo è l'attore a Novella2000: "Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli".

E questo è un momento difficile: "Si vive un po' alla giornata in questo senso, senza fare progetti. E' un momento un po' down. Passerà". Tra pochi giorni sarà il suo compleanno e, nonostantela crisi con la compagna, Ruffini trova sempre il modo di sorridere, soprattutto insieme ai suoi ragazzi speciali, gli attori affetti da Sindrome di Down protagonisti del suo spettacolo teatrale: "Festeggerò i miei 41 anni prima al Teatro Brancaccio di Roma, poi dopo, con i ragazzi, si farà mattina. Abbiamo creato un gruppo che dà un gran valore alle cose belle della vita. Loro sono i tipici 'ultimi che non vogliono arrivare primi', gli basta stare insieme e io me la godo. Mi piace stare con loro. Lo scorso anno mi hanno fatto passare un compleanno indimenticabile".