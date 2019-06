Tina Cipollari pazza d'amore, regalo super lusso per i 50 anni di Vincenzo Ferrara (FOTO)

Tina Cipollari pazza d'amore. Ieri sera, a Villa Vittoria, Firenze, l'opinionista di 'Uomini e Donne' ha celebrato i cinquant'anni del compagno Vincenzo Ferrara, a cui è legata dalla scorsa estate. Tante le foto condivise su Instagram dalla vamp di Canale 5, tra brindisi, musica dal vivo e meravigliosi effetti scenografici.

Tina non bada a spese, che regalo al fidanzato Vincenzo!

Le immagini parlano chiaro. Tina è sempre più innamorata del suo compagno. I due sono stati inseparabili per tutta la festa, scatenandosi in danze di coppia e poi lasciandosi andare ad un bacio appassionato al momento della torta. "Tanti auguri amore mio, che oggi compi 50 anni", ha scritto Tina via social. "Ciao Tina, io ti amo e grazie per questo bellissimo regalo", ha replicato poi lui, mostrando un Rolex d'oro. Presente alla festa anche Simone Di Matteo, lo scrittore che ha aiutato Cipollari nella stesura del suo libro 'No Maria, io esco!'.

Chi è Vincenzo Ferrara, fidanzato di Tina Cipollari

La storia d'amore tra Tina e Vincenzo va avanti da circa un anno. Le coppia ha ufficializzato la relazione qualche mese dopo l'addio di lei dall'ex marito Kikò Nalli (da cui ha avuto i figli Mattias, Francesco e Gianluca). Lui, estraneo al mondo dello spettacolo, ha tre anni in meno di lei ed è un ristoratore, proprietario a Firenze della nota 'Osteria del Porcellino'. Una curiosità? Anche Kikò, parrucchiere ed ex gieffino, ha "approvato" il nuovo compagno dell'ex moglie: "Lo conosco poco", ha affermato "Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente".