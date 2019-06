Romina Carrisi, addio vita da single: "Non ero in cerca, è stata una sorpresa"

E' raggiante Romina Carrisi, che ha appena finito di girare il suo primo cortometraggio, sta scrivendo un film, ma soprattutto ha incontrato un uomo che le fa battere il cuore. Single da tempo, la figlia di Al Bano e Romina si è lanciata in una nuova relazione, anche se è ancora presto per parlare d'amore.

"Da poco ho iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene - ha rivelato in un'intervista a Gente - Lui ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un'onestà d'animo che mi piace molto. E' distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l'uno del mondo dell'altro. Non ero in cerca di nulla, è stata una sorpresa totalmente inaspettata".

A 32 anni Romina è una donna serena e sicura di sè, come sognava da tempo, ma anche grazie a un rapporto sano e risolto con il suo fisico: "Ho una consapevolezza nuova grazie alla quale ho imparato a volermi bene, a non prendermi troppo sul serio. Lo specchio non è più un rivale o un giudice inflessibile. Finalmente mi trovo a mio agio nella mia pelle". Ha perso diversi chili dopo aver scoperto di essere intollerante al nichel, quindi eliminando ogni cibo che lo contiene, e la cura del corpo è tra le sue priorità: "Facendo davvero attenzione sono dimagrita, ho perso due taglie. Inoltre faccio palestra e yoga, ballo salsa e il tango".