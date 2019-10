Serena Enardu: “Sono in cura da una psicologa”; Pago: “Mi manca. L’avrei sposata”

A qualche settimana dalla fine di una storia d’amore durata sei anni e interrotta senza speranza davanti alle telecamere di Temptation Island Vip, Serena Enardu e Pago hanno raccontato al settimanale Chi i tormenti di un nuovo inizio lontani l’uni dall’altra.

“Mi fa male averlo lasciato, ma non lo amo più”, ha ribadito la ex tronista: “Ora sono in cura da una psicologa. Io e Pago non stavamo bene da due anni. Ho sempre avuto paura di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui abbiamo distrutto tutto”. Arrivati a questo punto, Serena preferisce non esporsi più di tanto:“C’è un lato di me che non ho voglia di raccontare. La mia vita è fatta di grandi dolori e faccio fatica a parlare. Ho toccato il fondo. Ora devo cercare la luce soprattutto per mio figlio (Tommaso, nato da una precedente relazone, ndr). Pago mi la lasciato sola, non mi ha compreso. In casa i pantaloni li portavo io”.

Serena e Pago, come si sono conosciuti

L’intervista a Serena e Pago ha ripercorso anche gli inizi della loro relazione. Conosciutisi durante un evento nella primavera 2012 quando lui era ancora sposato, tra loro il colpo di fulmine scattò subito, ma la relazione ebbe inizio a ottobre, dopo la fine della relazione di Pago. “Lui ha ottenuto la separazione il giorno dopo la fine di Temptation. Incredibile. In pratica ora ci potremmo sposare”, ha osservato Serena: “Un figlio? Lui lo avrebbe voluto, io no. Sono già mamma di Tommaso e la mia vita ancora oggi non è una passeggiata”. La donna, inoltre, ha ammesso di non avere alcun rimpianto: “Il mio tormento è quello di averlo fatto soffrire. Temptation mi ha dato il coraggio di ammettere tutte le mie debolezze. Sono nella fase di elaborazione del lutto. Sì, rifarei tutto”.

Quanto ai suoi attuali rapporti con il single Alessandro stretti durante la sua permanenza nel villaggio di Temptation, Serena non ha voluto dire molto: “Non rispondo alla domanda se l’ho visto o sentito. Voglio tutelarlo. A Temptation non ci siamo baciati. Criticatemi. Ho perso sei chili. Ho voglia di serenità e se per conquistarla ho dovuto fare questo viaggio e soffrire va bene così”.

Pago su Serena: “L’avrei sposata, sognavo una figlia femmina”

Soffre ancora per l’amore mai spento, ma anche per la certezza di non poter più tornare con lei, Pago, che ha raccontato l’incontro con Serena successivo alla rottura in tv: “Dopo il programma ci siamo rivisti. Abbiamo pianto. Abbiamo parlato. Ci siamo mandati dei messaggi. Oggi siamo lontani. Non ci siamo mai più baciati, non c'è futuro”, ha ammesso il cantante che tuttavia non ha nascosto di sentire tanto la sua mancanza. “L’avrei sposata e sognavo una figlia femmina”, ha confidato ancora, aggiungendo che, tornando indietro, non parteciperebbe a Temptation per la troppa sofferenza. Infine, “Torno a scrivere, voglio ripartire dalla mia musica sognando il Festival di Sanremo”, ha concluso.