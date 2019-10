Sergio Arcuri è diventato papà: il lieto annuncio di zia Manuela

Sergio Arcuri è diventato papà di una bimba, Nicole, nata dall’amore per la compagna Valentina Donazzolo. L'annuncio del lieto evento è arrivato via social con una foto della culletta della piccola sovrastata da un fiocco rosa che Manuela Arcuri ha immortalato per condividere con i fan la gioia della nascita della sua nipotina. “Benvenuta amore di zia!!!”, ha scritto la ex concorrente di Ballando con le stelle, sorella di Sergio, per la quale sono arrivati in massa gli auguri dei fan.

Poco dopo anche l’attore ha dedicato alla figlia e alla neomamma ritratta nella prima foto dopo il parto un dolce post corredato all’immagine delle due insieme: “Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore delle mia via… oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più…”, le parole del fratello di Manuela Arcuri che, tempo fa, ospite di ‘Storie Italiane’, aveva preannunciato di voler assistere al parto e tagliare il cordone ombelicale alla figlia.

Sergio Arcuri e Valentina Donazzolo genitori: è nata Nicole

Nicole è la prima figlia di Sergio Arcuri e Valentina Donazzolo, insieme da due anni. E per loro presto sarà tempo di matrimonio: “Ho regalato un paio di mesi fa l’anello alla mia fidanzata Valentina”, aveva raccontato lui innamoratissimo della sua compagna: “Stiamo organizzando le nozze”. Matrimonio che adesso formalizzerà un amore che già trova nella piccola appena nata la sua piena consacrazione.