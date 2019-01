Simona Ventura presenta il neofidanzato al suo ex: “Guai a chi ci tocca”

Per Simona Ventura un nuovo capitolo della sua vita sentimentale si è schiuso da qualche tempo: dopo la fine della sua relazione con Gerò Carraro, la conduttrice ha ritrovato la serenità accanto al giornalista Giovanni Terzi di cui si è detta “innamorata pazza”.

“In questo momento il mio cuore danza, la vita mi ha fatto un regalo inaspettato”, ha ammesso lei legata al nuovo compagno da circa due mesi. E le cose tra i due vanno talmente bene da aver deciso di organizzare una cena per presentare il nuovo compagno all’ex marito Stefano Bettarini, anche lui legato da tempo a Nicoletta Larini con cui ha condiviso l’esperienza televisiva di Temptation Island Vip.

Simona Ventura a cena con il fidanzato Giovanni Terzi e Stefano Bettatini

“Siamo una squadra unita e vincente. Guai a chi ci tocca”, ha commentato Simona Ventura al settimanale Chi che ha pubblicato le foto della cena a quattro durante la quale è stata resa nota la partenza di Stefano Bettarini per l’Isola dei Famosi in qualità di concorrente.

L’ex marito di Simona Ventura non ha mai socializzato con i compagni della madre dei suoi figli, motivo per cui la riunione appare come un’inedita situazione che molto dice sulla sintonia tra i suoi protagonisti.

Tra Bettarini e Terzi, infatti, pare sia nato da subito un rapporto di fiducia che potrebbe essere preludio di una bella amicizia che parte con l’ironia di Stefano che ha simpaticamente ribattezzato Terzi “il merlo”.

Simona Ventiura, il rapporto con la compagna di Stefano Bettarini

Il rapporto tra Simona Ventura e Nicoletta Larini, invece, è stato ampiamente documentato dalle telecamere del reality Temptation Isalnd Vip, quando la conduttrice diede prova di avere a cuore la serenità di coppia tra l'ex e la giovane compagna, in lacrime per i suoi comportamenti.

Insomma, per la famiglia allargata Bettarini – Ventura è un periodo davvero sereno, dal punto di vista professionale (da metà marzo la conduttrice inizierà a registrare ‘The Voice’, programma di Rai Due) ma anche privato, con la condanna degli aggressori di Niccolò Bettarini che ha contribuito a lasciarsi alle spalle la terribile esperienza.