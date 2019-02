Simona Ventura, la dedica del suo Giovanni a San Valentino

San Valentino in love per Simona Ventura, che da tempo non si vedeva così raggiante. Merito di un periodo d'oro dal punto di vista professionale, ma soprattutto dell'amore, tornato al centro della sua vita dopo l'addio con Gerò Carraro.

Super Simo è innamorata e lo urla al mondo intero. La storia con Giovanni Terzi ormai è ufficiale e i due continuano a scambiarsi messaggi d'amore sui social, facendo sognare i follower. L'ultima dichiarazione arriva puntuale per la festa degli innamorati. E' lui a dedicarle un romanticissimo pensiero, insieme a una loro foto, e la conduttrice non può che ripostarlo: "Con te il nulla diventa tutto e senza di te il tutto è nulla! Buon san Valentino".

Giovanni Terzi, chi è il nuovo compagno di Simona Ventura

Il giornalista è tra le firme più note de 'Il Giornale' e dirige la testata online 'Il Giornale Off'. Il suo volto sarà noto al grande pubblico grazie alle numerose ospitate collezionate nei contenitori televisivi Rai. Figlio di Antonio, direttore di settimanali e vicedirettore del 'Corriere della Sera', vanta anche esperienza nel mondo della politica: è stato assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano all'epoca della giunta guidata da Letizia Moratti. Nel suo passato c'è un altro amore "famoso", quello con la bellissima modella ed attrice Dalila Di Lazzaro, a cui è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2011.