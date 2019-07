Soleil Sorge: "La crisi con Jeremias? Tutta colpa di un costume da bagno"

Altro che triangolo amoroso! Dietro la maretta che ha colpito Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé non c'è un avvicinamento di lui alla ex tronista Mara Fasone, bensì la forte gelosia dell'argentino nei confronti di un costume troppo trasparente indossato dalla fidanzata. A rivelarlo è la coppia in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi'. Niente crisi, dunque, ma solo una discussione avvenuta in barca che ha alimentato i pettegolezzi.

I motivi della crisi tra Jeremias e Soleil

Impossibile, infatti, per i follower, non notare la mancanza di "interazioni" tra i due nelle ultime settimane. Un silenzio social che ha scatenato l'ipotesi di un addio. E invece non c'è stata alcuna rottura. “Se abbiamo discusso a causa di una tronista? Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro - spiega Soleil alla rivista diretta da Alfonso Signorini - Lui si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare. Avevamo torto entrambi”

Jeremias conferma la versione raccontata dalla compagna. “Non mi piaceva il contesto. Il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via. Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero, perché mi doveva passare e non volevo vedere altre foto. Ma poi ci siamo chiariti". Quindi ci scherza su: "Prometto che se litighiamo, smetto di seguirla sui social, ma non vado via di casa, dormiamo insieme lo stesso”.

Spazio dunque a nuovi progetti di coppia. Dopo il tatuaggio pacificatore di qualche giorno fa, gesto che ha sancito un segno indelebile del loro amore, è tempo di metter su famiglia? "Amiamo entrambi i bambini e non vediamo l’ora di averne“, dice Sorge, “Ma adesso è presto".