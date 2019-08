Vacanze d'amore per Tina Cipollari inseparabile dal suo Vincenzo

Destinazione Ibiza! Dopo la fine di 'Uomini e Donne', anche per Tina Cipollari, opinionista 53enne, è tempo di vacanze. Proprio ieri, infatti, la vamp di Canale 5 ha preso il volo per l'isola spagnola, meta d'eccellenza per le vacanze dei vip, insieme al compagno Vincenzo Ferrara. Una curiosità? Tina non rinuncia alla stravaganza neanche in aeroporto: eccola con tanto di bandana floreale e larghi occhiali da sole mentre aspetta di imbarcarsi al gate. Accanto a lei, sorridente, c'è il suo Vincenzo. Con loro anche un'altra ragazza, probabilmente un'amica della coppia.

Chi Vincenzo Ferrara, compagno di Tina Cipollari

La storia d'amore tra Tina e Vincenzo va avanti da circa un anno. Le coppia ha ufficializzato la relazione qualche mese dopo l'addio di lei dall'ex marito Kikò Nalli (da cui ha avuto i figli Mattias, Francesco e Gianluca). Lui, estraneo al mondo dello spettacolo, ha tre anni in meno di lei ed è un ristoratore, proprietario a Firenze della nota 'Osteria del Porcellino'. Una curiosità? Anche Kikò, parrucchiere ed ex gieffino, ha "approvato" il nuovo compagno dell'ex moglie: "Lo conosco poco", ha affermato "Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente".