Tina Cipollari è incinta? L’opinionista di Uomini e Donne rompe il silenzio

Tina Cipollari in dolce attesa?

Da qualche giorno girava in Rete e sui social la voce di una presunta nuova gravidanza di Tina Cipollari. Non solo: la vamp era stata paparazzata mentre usciva da un supermercato in compagnia dell’ex marito Kiko Nalli. Così in molti hanno sperato in un riavvicinamento tra i due, magari anche con cicogna nell’aria, ma a smentire tutto è stata la diretta interessata.

Tina, alla rivista Sono – per la quale cura anche una rubrica – ha raccontato come stanno davvero le cose, mettendo a tacere ogni pettegolezzo. “Io incinta? Tutto assolutamente falso”, ha esordito.

Poi sull’ex marito ha aggiunto: “L’ho incontrato per caso al mare, stavo andando a fare la spesa e abbiamo fatto due passi insieme. Poi ci siamo salutati davanti al supermercato. Chicco ora lo vedo come un fratello. Rimane un bell’uomo, ma non mi interessa più. Quando è finita, è finita. L’unica cosa che mi preme è il suo ruolo di padre dei nostri tre figli. E sono contenta di come lo sta svolgendo. Come ho sempre detto e ribadisco, il nostro è un rapporto estremamente civile”.

Tina Cipollari e il nuovo amore

Niente quarta gravidanza per Tina Cipollari, dunque, che ora sembra stia frequentando un altro uomo. Un certo Vincenzo, ristoratore toscano.