"Dopo le nozze da favola ha baciato un'altra": Signoretti sgancia la bomba sul vip

Una bomba scuote il mondo del gossip. A sganciarla Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che sul suo profilo Facebook annuncia un clamoroso scoop: un vip, convolato recentemente a nozze, avrebbe baciato un'altra ragazza. Di chi si tratta? Signoretti per ora lascia il mistero sull'identità del diretto interessato ma dà appuntamento a domani per ulteriori dettagli.

"Si sono sposati da poco - scrive su Fb - Cerimonia da favola, tanti amici e atmosfera magica. Lui però è stato pizzicato a baciare un'altra. E stavolta i panni sporchi dovrà lavarli in pubblico. Quando? Forse già domani...". Nessun dettaglio aggiunto sul personaggio chiamato in causa. Poco dopo, però, un altro giornalista, Alberto Dandolo di Dagospia, scrive qualcosa di molto simile sul sito diretto da Roberto D'Agostino. Non è chiaro se i due "lanci" si riferiscano alla stessa persona: "Chi è quel conduttore, opinionista e concorrente di reality - scrive Dandolo - che subito dopo aver impalmato l'amata fidanzata si è dedicato al sollazzo carnale con altra bombastica signorina? Ah, non saperlo".