Irama e Giulia De Lellis fidanzati: il consiglio "materno" di Maria De Filippi

(Le parole di Maria De Filippi sul fidanzamento con Giulia De Lellis)

Come annunciato in un frammento diffuso poco dopo la registrazione, nella puntata del programma ‘Tu sì que vales’ trasmessa ieri su Canale 5 in prima serata Irama e Giulia De Lellis sono stati ufficializzati come nuova coppia.

L’occasione per dichiarare in tv che il vincitore dell’ultima edizione di Amici e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono a tutti gli effetti una coppia, è stata l’esibizione del ragazzo, al secolo Filippo Maria Fanti, che ha regalato l’interpretazione di due brani al pubblico dello show.

“So che ti sei fidanzato… Ho visto qualcuno, anzi qualcuna nel pubblico”, ha osservato Maria De Filippi che ha raggiunto il cantante al centro palco. E dopo che le telecamere hanno ripreso una raggiante Giulia De Lellis seduta in studio e pure un lieve imbarazzo sul volto del ragazzo, la conduttrice ha tenuto a fare una raccomandazione al giovane che ha risposto con una promessa.

Maria De Filippi a Irama: “Mi raccomando, vai avanti”

E siccome l’aspetto sentimentale non deve distrarre dagli obiettivi professionali soprattutto all’inizio di una potenziale grande carriera, “Complimenti. Mi raccomando vai avanti a scrivere perché sei bravo, non mollare mai” è stato il consiglio che Maria De Filippi ha rivolto al 22enne monzese, il quale ha prontamente risposto con una promessa alla conduttrice e anche al pubblico: “Bisogna arrivare fino in fondo”.

La storia di Irama e Giulia De Lellis

Irama - nome d’arte di Filippo Maria Fanti, 22enne di Monza - e Giulia De Lellis, classe 1996 di Roma, sono stati pizzicati insieme per la prima volta durante una cena in gran segreto.

Dopo di allora, le foto sul settimanale Chi che hanno immortalato il loro bacio e la dichiarazione di lui al Maurizio Costanzo Show hanno dato concretezza alle indiscrezioni, ora suffragate da certezze.

L’amore tra i due nasce con la ‘benedizione’ di Maria De Filippi, visto che entrambi provengono da trasmissioni prodotte dalla Fascino. E per entrambi sarebbe una svolta. Lei è single da quando, ormai la scorsa primavera, ha troncato con Andrea Damante, conosciuto proprio a Uomini e donne nel 2016. Irama, invece, non ha mai comunicato relazioni ufficiali, anche se adesso alcune ex si sono fatte vive per rivendicare posizioni…