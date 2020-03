Veronica Peparini, galeotto fu Amici: "Con Andreas ci siamo incontrati a riflettori spenti"

Amici sforna talenti, ma anche amori. Come quello tra Veronica Peparini e Andreas Muller, che si sono incontrati proprio durante il talent - lei insegnante, lui ballerino - e innamorati subito dopo.

"Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento - ha spiegato la coreografa a Oggi - Finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose. Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e da un anno stiamo insieme".

Tra loro ci sono 18 anni di differenza (49 lei, 31 lui), ma non è mai stato un ostacolo. Innamorati e affiatatissimi, condividono anche il lavoro: "Insegno in una palestra e Andreas mi dà una mano come assistente. Sarebbe sciocco ignorare la differenza d'età, perché c'è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente".

Per ora nessun matrimonio in programma, ma i progetti sono seri. Lo dimostra l'ultimo regalo di Andreas, qualche settimana fa: un anello con un filo spinato. Come a voler dire: "Ci siamo noi, occhio a scavalcare"...