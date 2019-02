Wanda Nara brucia le foto con Icardi, poi arriva il post

Allarme rientrato. In molti, nelle ultime ore, avevano già gridato alla crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi dopo aver visto in una Ig story di lei le loro foto bruciare nel fuoco. Ci ha pensato la showgirl non solo a smentire, ma a dichiarare tutto il suo amore per il marito che oggi compie 26 anni.

Una bellissima foto di famiglia con dedica: "Buon compleano amore - si legge nel post - Nessuno può immaginare l'uomo che sei perché nessuno è come te. Grazie per avermi dato la famiglia più bella e per darmi il valore e il rispetto che ogni donna merita. Ci dai orgoglio e come dico sempre sei un grande esempio di uomo, di padre e di marito. Che Dio ti accompagni sempre realizzando i tuoi sogni... Ti saremo sempre vicino, accompagnandoti in ogni passo. Ti amiamo".

La coppia, sposata dal 2014, è più affiatata che mai. Altro che crisi! E allora perché bruciare le foto? Sui social qualcuno ha fatto sapere che è un rito scaramantico diffuso in Argentina, e dopo la decisione dell'Inter di togliere la fascia da capitano al calciatore forse serve. Non si sa mai...

