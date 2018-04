Rocio, compagna di Raoul Bova, contro Selvaggia Lucarelli: "Il tempo è saggio"

Prosegue sui social la lite scoppiata tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova dietro le quinte di "Ballando con le Stelle". E a dire la sua, stavolta, è la compagna dell'attore, Rocio Munos Morales, che prende le parti del fidanzato e si scaglia contro la giornalista.

Ricapitoliamo gli eventi. Durante l'ultima puntata del popolare show di Rai 1, i telespettatori hanno percepito tensione tra la giudice e Bova, ospite in trasmissione con la sua Rocio nelle vesti di "coppia speciale in pista". Subito dopo l'esibizione, infatti, al momento di uscire dal palco, quest'ultimo ha volutamente evitato di stringere la mano all'ex direttrice di Rolling Stone: un gesto che non è passato inosservato. Interpellata su quando accaduto, Selvaggia ha confermato ci fossero precedenti, ovvero un "episodio sconcertante" avvenuto nel backstage: "Ha iniziato a urlare che avevo scritto che non sa recitare, a insultarmi, io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi. Sono intervenute delle persone tirandolo per la maglietta. Poi è arrivata anche Rocío, decisamente più calma ma lui ha continuato a minacciare di farmela pagare in diretta".

E proprio Rocio, che fino a questo momento non si era esposta, è intervenuta nel dibattito con un commento scritto in calce al post dell'attrice Vittoria Schisano. Se Vittoria, infatti, ha accusato la Lucarelli di sottrarsi ad una discussione sul tema ("Sputi su tutti e poi blocchi chi ti risponde"), la modella spagnola ha rincarato: "Vi, il tempo è saggio, non c'è niente da fare! TVB", ha scritto con tono velenoso.