Barbara d'Urso e Ada Alberti hanno litigato? L'astrologa di 'Pomeriggio 5' rompe il silenzio

Barbara d'Urso e Ada Alberti sono ai ferri corti? E' questa la domanda che i pongono telespettatori di 'Pomeriggio 5', dopo il misterioso post pubblicato dall'astrologa su Instagram ("poveri collaboratori che devono sorreggere anche le tue bambinate"). Ma oggi è proprio lei a fare chiarezza, con un secondo post in cui spiega che quel messaggio anonimo non era indirizzato alla presentatrice dello show di Canale 5 in cui entrambe lavorano.

La verità sulla lite tra Barbara d'Urso e Ada Alberti

"Rettificate questo articolo - scrive a corredo di uno screenshot in cui ne mostra uno pubblicato da una testata online - Forse il problema è proprio l'armonia che c'è tra me Barbara d'Urso. E' questa a crearmi problemi perché io sono molto educata, chi mi segue lo sa e non parlo male mai di nessuno". Quindi spezza una lancia in suo favore: "Barbara è continuamente tartassata, osteggiata, maltrattata, ecc. Si sa cosa si scrive di lei. Ne paghiamo le conseguenze anche noi ospiti dei suoi programmi, ovunque. Io non ho santi in paradiso, è il mio pubblico a sostenermi con gli ottimi ascolti sin dai tempi di 'Sipario' e poi 'Verissimo'. Curo la rubrica dell'oroscopo a 'Mattino 5' e 'Pomeriggio 5' sin dal loro inizio, ma non mi occupo solo di questo, bensì di giornali, serate, ecc".

Ada sposta poi l'argomento sul lato privato e rivela che, dopo anni di lavoro, con Barbara si è creato un rapporto di stima e fiducia. "Siamo amiche dopo tanti anni di lavoro insieme, credo sia naturale dopo più di 10 anni di collaborazione... Cosa più apprezzo di Barbara? Non ti pugnala mai alle spalle, lei eventualmente ti affronta, dandoti la possibilità di spiegarti, di dire la tua. È successo così tra noi all'inizio, non ci piacevamo... dopo, infatti, ci siamo spiegate e siamo diventate amiche. E questo non piace a molti".