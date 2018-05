Barbara d'Urso - Romina Power, è guerra: il botta e risposta al veleno

Che nella infinita soap opera Al Bano - Romina Power - Loredana Lecciso, Barbara d'Urso fosse più vicina a quest'ultima, era cosa abbastanza nota. La bella pugliese, infatti, è spesso ospite a "Domenica Live", contenitore televisivo di Canale 5 dove, invece, non abbiamo mai visto sedere Romina. Ieri, poi, una stoccata della d'Urso non ha solo confermato le sensazioni, ma anche lasciato intendere che da parte della cantante americana ci sia dell'astio.

Accogliendo ancora una volta Loredana in studio, infatti, Barbara ha spiegato infatti di aver invitato più volte la di lei "rivale" in amore Romina nei suoi programmi, e non solo per l'effetto benefico sullo share, ma anche e soprattutto per offrirle occasione di replica di fronte ad alcune parole di Al Bano, ma lei si avrebbe sempre rifiutato di partecipare.

"Lei a me sta molto simpatica, non capisco perché la cosa non sia reciproca - ha affermato Barbara - Me ne sono fatta una ragione. Ovviamente casa mia è a disposizione di Romina, ma credo che lei si ritenga superiore a me, quindi non credo verrà mai". Certo però non si è fatta abbattere: "Pazienza, vuol dire che faremo il famoso 22% di share anche senza Romina Power".

Il rap di Romina contro i conduttori "che bramano audience"

Non sarebbe un caso che la frecciata di Barbara è arrivata proprio ieri. La sera prima, infatti, la Power, in occasione di una ospitata ad "Amici", aveva intonato una rivisitazione del brano "Felicità" modificando alcune strofe in modo piuttosto critico verso non precisati conduttori "che per brama di audience estinguono caro, estinto o no che cosa vi importa, le buste di sponsor son sotto la porta. Gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico oramai sempre più insofferente". E, sebbene alcun riferimento diretto sia andato alla d'Urso, in tanti hanno pensato che citare (guarda caso) la parola "sponsor" fosse un riferimento ben preciso alla polemica degli sponsor che sta scuotendo il Grande Fratello...