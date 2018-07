Della Gherardesca 'punge' Chiara Ferragni, Fedez furioso: il velenoso botta e risposta

Botta e risposta tutt’altro che diplomatico quello che nelle ultime ore si sono scambiati Costantino Della Gherardesca e Fedez su Twitter.

Il conduttore di 'Pechino Express' si è lasciato andare con un commento piuttosto pungente nei confronti di Chiara Ferragni, in questi giorni a Ibiza per l’addio al nubilato precedente al matrimonio con il rapper il prossimo 1° settembre.

“Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento”, ha scritto Della Gherardesca nel post poi rimosso, ma non prima che Fedez lo fotografasse per pubblicarlo in un tweet successivo.

“Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma. Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli… Sei proprio un signore”, ha scritto Fedez, pronto a difendere la compagna e madre di suo figlio Leone, in calce allo screenshot che riportava il discutibile commento.

Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma. Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli...Sei proprio un signore 👌🏻 @CdGherardesca pic.twitter.com/iJZUE9AWwF — Fedez (@Fedez) 15 luglio 2018





La replica di Costantino della Gherardesca

Dopo la replica piccata di Fedez, Costantino della Gherardesca ha così tentato di appianare il diverbio ormai creato rispondendo al rapper con un altro messaggio - per la verità, ambiguo rispetto alla reale sincerità delle intenzioni - per chiedergli di non fraintendere: “Trovo la Ferragni modernissima, post-sentimentale, degna di un’analisi di Hiyo Steyerl e sono il suo fan numero 1. L’assenza di emozioni per me è una virtù estremamente contemporanea. Non Fraintendere Fedez”.

Basterà questo commento ad appianare il diverbio?

Trovo la Ferragni modernissima, post-sentimentale, degna di un' analisi di Hiyo Steyerl e sono il suo fan numero 1. L' assenza di emozioni per me é una virtù estremamente contemporanea. Non fraintendere @Fedez !!! https://t.co/ApfBc6nGKI — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) 15 luglio 2018