Corona, le accuse choc: "Tu che stai a Roma, preparati a pagare le pene dell'inferno"

E' un fiume in piena Fabrizio Corona su Instagram e le sue ultime stories rischiano di provocare uno tsunami. L'ex re dei paparazzi lancia accuse pesanti ed è a un passo dal fare i nomi di chi, secondo la sua versone, lo avrebbe derubato in casa due mesi fa.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso, Corona ha sete di vendetta. "Stiamo lavorando con le istituzioni affinché le persone che hanno fatto quello che hanno fatto paghino le pene dell'inferno - tuona - E meritano di marcire dove devono marcire. Sono tentato di farvi i nomi di queste persone, perché sono tornati a fare la vita di prima, con le vecchie amiche di prima, che quando l'hanno saputo sputavano in faccia a questa persona e ora è come se non fosse successo niente. La portano in giro, si divertono con lei".

Ed è proprio una lei a mandare Corona su tutte le furie: "Non avrò pietà né per lei, né per loro. Manca poco. Dovrà finire in galera, sputtanerò lei e tutti quelli che la frequentano. Se la legge non farà il suo corso, glielo farò fare io. Non riesco a placare il diavolo che c'è in me. Allora preparati tu che stai a Roma, che hai fatto l'amica mia per 15 anni, che hai fatto quello che una persona non avrebbe mai fatto dopo quello che ti ho dato, a pagare le pene dell'inferno". Poi entra in gioco un uomo: "E tu che stai a Milano, che sei un criminale e pensi di aver fatto il colpo del secolo protetto da chi ti deve proteggere, a me non frega un c***, verrò a prendere anche te". Insomma, nessun nome, ma avvertimenti e promesse bellicose come se piovesse.