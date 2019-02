Flavia Vento spara contro l'Isola dei Famosi: "Vogliono che litighi per far divertire il pubblico a casa"

Ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me" Flavia Vento si è lasciata andare a una serie di confidenze sulla propria vita privata e sulla carriera, per poi lanciare una stoccata agli autori dell'Isola dei Famosi: "Là vogliono che litighi. E' un programma dove uno deve litigare perché così si divertono da casa".

Flavia Vento ha raccontato poi di essere stata vittima di bullismo a scuola. "Per una sorta di gelosia parlavo con poche amiche. Mi prendevano in giro, facevo la modella e loro erano invidiose. Non mi parlavano, una volta mi hanno anche dato uno schiaffo". Di questo la showgirl non ne he parlato mai con nessuno, neanche con la madre. "Sono stata timida, lo sto dicendo adesso". La showgirl ha parlato anche del suo essere casta da tre anni e della sua ritrovata fede.

Quando Balivo le ha chiesto se aveva dei rimpianti, Flavia Vento ha ribadito di essersi pentita di aver fatto il calendario osé del 2000 ("Non rifarei vedere il mio corpo, adesso mi sento molto più pudica") e della partecipazione "sotto il tavolo" al programma Libero. Nella sua ultima ospitata a Vieni da Me, Flavia Vento aveva polemizzato a distanza con Teo Mammucari, accusandolo di averle rovinato la vita e la carriera perché "Mi ha lanciato come scema e mi ha rovinato l'immagine". Ora però Vento si è dimostrata più cauta: "Non ho criticato Teo, è un bravissimo conduttore ma quel ruolo sotto il tavolo non lo rifarei".