Giulia De Lellis annuncia il suo libro: piovono critiche sul web, ma c'è chi la difende

Il prossimo 17 settembre uscirà nelle librerie l’esordio editoriale di Giulia De Lellis con il libro “Le corna stanno bene su tutto”, edito da Mondadori. Il titolo è tutto un programma (un neanche tanto riferimento alla fine della storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante?) e in tanti hanno commentato questa nuova svolta professionale di Giulia De Lellis.

Non poteva mancare ovviamente Asia Nuccetelli. In una Instagram Stories, interpellata da un fan che chiedeva un suo commento su libro in uscita, Nuccetelli ha risposto: “Pazzesco, lo compro sicuro… un genio, ***!”, taggando nella replica proprio Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis e il suo libro: criticata e difesa sul web

Sempre sulle Instagram Stories, l’ex tronista Elga Enardu ha difeso De Lellis e la sua fatica letteraria dalle tante critiche le sono arrivate, soprattutto da parte di chi non ha dimenticato quando durante il Grande Fratello Vip Giulia confessò candidamente di non aver mai letto un libro in vita sua (salvo poi rassicurare i fan: in realtà di libri ne ha letti due).

“Intanto complimenti Giulia, sei top! Nel senso che una ragazza così giovane che riesce a tirar fori un progetto sulla base di un’esperienza che deve averla devastata, ti stingo la mano e chapeau! Dovrebbe essere un messaggio per tutte quelle che adesso stanno piangendo e si stanno leccando le ferite”, ha replicato Elga. “Prendersi le corna non è una disgrazia, le disgrazie sono altre! Resto scioccata da quello che leggo”.

C’è però anche chi, come Natalia Paragoni, ha consigliato a Giulia De Lellis si andare avanti a voltare pagina, senza costruire un “caso” su un argomento di cui già tanto si è parlato.