Isola, pesca miracolosa di Amaurys ma Rosa non cede: "Io non mangio"

Il ritono di Elena e Rosa a Playa Dos ha fatto saltare dalla gioia solo Francesca Cipriani. L'ex pupa è l'unica ad aver riabbracciato le due, confinate nelle scorse settimane sull'Isola che non c'è, mentre gli altri naufraghi mantengono le distanze, soprattutto dopo il video visto lunedì in puntata, in cui la Morali e la Perrotta sfogano tutti i loro livori nei confronti dei compagni d'avventura.

Amaurys è il più inflessibile e rifiuta ogni tipo di rapporto con loro, evitando anche di parlargli. Così, quando tutti esultano per la ricca pesca di Amaurys, da dividere come bravi naufraghi, Rosa resta sulle sue posizioni: "Io non mangio. Nemmeno ci salutiamo, perché devo mangiare?". Jonathan prova a portare pace, ma con scarsi risultati. La tensione sull'Isola si taglia col coltello.