Isola: Valeria Marini cerca la pace con Francesca Cipriani, ma lei...

Valeria Marini fa pace con Francesca Cipriani. Ma Francesca Cipriani non fa pace con Valeria Marini. Questo l'esito di un confronto tra le due vamp dell'Isola dei Famosi avvenuto in queste ore. Dopo le scintille scoppiate in occasione delle ultime puntate del programma, infatti, la showgirl sarda, neo concorrente “in missione speciale”, ha provato ad avvicinare la collega per trovare un chiarimento. Ma senza particolare successo.

Gli antefatti sono cosa nota. Le due sono antagoniste perché “rivali in amore”: nel passato di entrambe, infatti, c’è lo stesso uomo, l’imprenditore Giovanni Cottone, marito di Valeria prima e compagno di Francesca poi. Inevitabile dunque che le due si scontrassero quando si sono incrociate nello stesso reality. E’ stata la Cipry, in particolare, a ricordare di fronte a tutti che Valeria, tempo fa, ha fatto in modo di evitarla dietro le quinte del programma web “Casa Signorini”.

Oggi il chiarimento. “Per chiarezza rispetto a ciò che hai detto in studio – ha detto la Marini avvicinandosi alla collega – Volevo precisare che io sono sempre amica delle donne e non ho niente contro di te. Anzi, so che hai sempre detto cose belle di me, che sono il tuo idolo. Se quella volta non ho voluto parlarti, è perché volevo evitare di entrare in un argomento che sarebbe stato un gossip”. Francesca, dal canto suo, ha accettato le parole di Valeria ma è rimasta perplessa: “Quel giorno mi è caduto un mito”. L’altra ha insistito e rincarato: “Ora chiedimi scusa”. Francesca è rimasta muta, poi ribatutto “Ma scusa di che?” e infine, praticamente costretta, le ha dato un bacio sulla guancia.

Siamo certi che non è finita qui.