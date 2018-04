Isola, l’affondo di Franco: “Ti chiedo scusa per averti detto ‘fai schifo’, ma resti falsa e bugiarda”

L’undicesima puntata si è aperta con il faccia a faccia di Franco Terlizzi, tornato in Italia dopo il malore che sabato 31 marzo lo ha costretto a lasciare il reality.

“Ho fatto grosse fatiche. Eravamo in una situazione difficile, sotto al sole senza cibo. Ho fatto gli accertamenti. Io non volevo tornare ma ho ascoltato il medico” ha chiarito Franco rispetto alla sua situazione di salute: "Ho avuto un forte calo. Ero molto nervoso, non ho mangiato. La prova ricompensa è stata pensate. Dopo le accuse infamanti no ho voluto parlare cin nessuno e sono andata fare la legna. Poi ho avuto una brutta litigata con Perez".

In seguito, il faccia faccia 'chiarificatore' con Jonathan e Bianca. Fermo nel ribadire di non avere detto parole offensive a Elena e Rosa, Franco è stato contraddetto da Jonathan che ha continuato a sostenere di aver sentito con le sue orecchie che Franco non voleva avere nulla a che fare con le ragazze.

Le parole più forti Franco le ha rivolte a Bianca, intervenuta per dire la sua e per chiedere a Franco lle sue scuse per quel “fai schifo” che l'ex naufrago le ha rivolto: “Ti chiedo scusa per averti detto ‘fai schifo’, ma resti falsa e bugiarda” ha esclamato l’ex concorrente.