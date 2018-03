Rissa all'Isola: "Uno scontro da uomo a uomo? Non mi fai paura"

Saltano i nervi all'Isola dei Famosi. Al centro delle tensioni Franco Terlizzi, che avrebbe rivolto parole pesanti nei confronti del resto del gruppo, per poi rimangiarsele. Un atteggiamento che non piace ad Amaurys Perez, che decide di affrontare a muso duro l'ex pugile.

Terlizzi, in particolare, avrebbe dato dell' "Infame di me**a" a Jonathan, mentre di Rosa ed Elena avrebbe detto di non voler avere niente a che fare con loro. Messo di fronte al fatto, Franco nega, ma Amaurys, certo di aver sentito gli insulti, non ci sta. E si finisce allo scontro.

"Devi prenderti la responsabilità delle parole che hai detto", attacca con rabbia l'ex campione di pallanuoto. L'altro replica: "Tutti mi stanno accusando di qualcosa che non ho mai detto, sono cose che hai detto tu non io". I toni si fanno via via più accesi, e i due naufraghi sono ad un passo dal passare alle mani. "Non mi fai paura", dice Amaurys. "Quando vuoi, finito qui ci vediamo fuori, da uomo a uomo". "Non vedo l'ora".