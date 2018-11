Lele Mora replica a Fabrizio Corona: “Ha detto che non ci fu sesso, non è vero"

“Io e Lele Mora non avevamo un rapporto sessuale. E’ sposato e con due figli, non gli piacciono i ragazzi omosessuali (…) Per lui io sono stato il più grande amore della sua vita, perché sono stato l’unico che non ha mai avuto”: le dichiarazioni rese da Fabrizio Corona nell’intervista rilasciata a Peter Gomez durante il programma in onda sul Nove “La Confessione”, sono tornate ad essere argomento di discussione nel corso del programma radiofonico ‘La Zanzara’ su Radio 24.

I conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo hanno chiesto all’ex manager dei vip di commentare le affermazioni di Corona, smentite dall’intervistato che ha puntualizzato la natura del suo rapporto con l’ormai ex amico.

Lele Mora smentisce Corona: “Ci fu sesso”

“Da Gomez Corona ha detto di essere stato il grande amore della sua vita, ma ha detto anche non ci fu sesso… ”, ha affermato il conduttore. Mora, confermando che in effetti è davvero stato il grande amore della sua vita, ha però smentito la parte che riguardava l’assenza di rapporti intimi.

“Non è vero, ha detto che non c’è mai stato sesso per non fare brutta figura”, ha affermato Lele Mora: “Il sesso bisogna vedere in che forma lo fai…C’è stato sesso. Che tipo? Guarda io lo chiamo Bombolandia… Comunque sesso ci fu”.

Al momento nessuna controreplica da parte di Fabrizio Corona che, in queste ore, è tornato al centro del gossip per il bacio con Asia Argento pubblicato sul settimanale Chi che annuncia la loro frequentazione.