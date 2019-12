Moreno Merlo: “Paola Caruso mi ha chiesto di fingerci fidanzati per andare da Barbara d’Urso”

(A Domenica Live l'ex di Paola Caruso: "Stavo con lei per i soldi? Lei è bugiarda e violenta")

Nella puntata di ‘Domenica Live’ in onda ieri 1° dicembre Moreno Merlo ha potuto replicare alle accuse della ex fidanzata Paola Caruso che, dallo studio dello stesso programma di Barbara d’Urso, gli aveva rimproverato di averla frequentata solo per pubblicità. Tutta un’altra versione è stata quella esposta dall’uomo, a partire dall’inizio della loro relazione che non sarebbe iniziata il 18 luglio ma circa un mese dopo. Inoltre, Merlo ha affermato che la loro relazione sarebbe durata appena due mesi e mezzo, e non quattro.

Ma le affermazioni più pesanti sono arrivate quando, raccontando di una delle tante liti con la soubrette, l’uomo ha sostenuto che lei gli avrebbe chiesto di fingere un breve fidanzamento per presenziare insieme nel salotto di Canale 5: “Poi mi ha detto: ‘Visto che nei prossimi giorni dobbiamo andare da Barbara (d'Urso, ndr), facciamo finta di stare insieme un paio di mesi e poi diciamo che ci siamo lasciati”, ha affermato davanti all’incredula Barbara d'Urso Moreno che ha anche aggiunto come sua madre, dopo aver assistito agli insulti che Paola gli avrebbe rivolto, non abbia più voluto sapere nulla di lei.

Moreno Merlo: “Paola Caruso mi ha preso a schiaffi”

La versione di Moreno Merlo è proseguita con lui che ha sostenuto di essere stato pesantemente insultato da Paola Caruso anche davanti alla troupe di Barbara d’Urso durante la registrazione di una clip per il programma e con il racconto della lite su cui la soubrette si era espressa parlando di una gomitata ricevuta dall’uomo. “Stavo guidando la macchina… Lei mi ha detto: ‘Ricordati sempre che mio figlio è sempre figlio di calabresi’… Lei era dietro con il bambino, io guidavo. Ha perso la testa e mi ha dato uno schiaffo. Appena lo prendo mi allontano. Lei intanto voleva lasciarmi a piedi e aveva chiamato la polizia. Nel frattempo mi ha dato altri tre schiaffi. Io non le ho dato alcuna gomitata”, ha spiegato Merlo che, a riprova del fatto, ha portato in studio il referto del pronto soccorso con la dicitura: “Percosse da persona nota”.

La replica di Paola Caruso

Dopo l’intervista, Paola Caruso è intervenuta in diretta al telefono per smentire l’ex. Barbara d’Urso ha spiegato che la questione sarà ancora approfondita nei suoi programmi.