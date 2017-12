Parpiglia, stoccata a Paola Barale: "Questo è il grazie per aver parlato di lei"

Poco importa, ormai, se Paola Barale abbia o meno un nuovo fidanzato, come ha fatto sapere Chi. I riflettori si sono spostati sul battibecco tra la showgirl e Gabriele Parpiglia, autore dell'intervista incriminata.

"Capodanno in dolce compagnia", avrebbe confessato la Barale al noto settimanale di gossip, per poi fare un passo indietro sui social, puntando il dito contro il giornalista, accusato di aver dato una notizia falsa. Parpiglia non ci sta, e sempre su Instagram si è affrettato a spiegare come sono andate le cose.

"Intervista letta e riletta sei volte da lei - ha fatto sapere - Intervista come sempre registrata. Sui titoli io di certo non posso farci nulla, ma di certo questo è il grazie per aver parlato della sua nuova professione da viaggiatrice social per tutto il pezzo. Cosa a cui teneva parecchio. Ma si sa, questi sono argomenti importanti della vita. Un grazie sarebbe davvero troppo".

Bisognerà aspettare qualche paparazzata per inchiodare Paola Barale e il presunto nuovo amore, nel frattempo tra lei e Parpiglia è guerra aperta.