Il rap di Romina Power ad ‘Amici’ era contro Barbara d’Urso? La replica a 'Pomeriggio 5'

La frecciatina a Romina Power, Barbara d’Urso l’aveva già scoccata ieri dall’arco di un’intervista esclusiva a Loredana Lecciso che non ha risparmiato di spiegare perché la cantante non sieda sulla poltrona del suo salotto televisivo come ogni personaggio ‘del momento’.

“Lei a me sta molto simpatica, non capisco perché la cosa non sia reciproca. Me ne sono fatta una ragione” ha affermato la conduttrice che anche oggi, nel corso del suo Pomeriggio Cinque, è tornata sull’argomento stuzzicata dalla battuta sul rap contro i “conduttori che bramano audience” cantato da Romina ad ‘Amici’.

“Ho visto la trasmissione, non ho interpretato fosse contro di me” ha detto Barbara d’Urso: “Perché avrebbe dovuto fare una cosa contro di me?”.