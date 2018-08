Stefano Gabbana stronca Temptation Island Vip: l'affondo

Da stilista a star della querelle. Ormai da tempo Stefano Gabbana si diverte a 'pungere' vip e meno vip con stroncature, battutine e un sarcasmo ignoto fino ad oggi, quando ha finalmente deciso di passare dal backstage delle sfilate alla passerella dei social per deliziarci con le sue stoccate casuali. Se fino ad ora nel suo mirino erano cadute una dopo l'altra Heather Parisi, Chiara Ferragni, Miley Cyrus e Selena Gomez (perché sì: Gabbana può permettersi di sparare in alto), stavolta la metà di 'Dolce e Gabbana' se la prende con il cast di 'Temptation Island Vip, in partenza a settembre su Canale 5. E dà ufficialmente il via al vortice trash di uno dei programmi più kitsch di sempre.

In attesa che il programma Fascino, con tutto il suo carrozzone di amori e tradimenti, prenda il via, Gabbana si diletta a stroncare il cast con un commento pubblicato su Instagram : "Ma chi sono questi Vip? - domanda - A parte Valeria Marini e Bettarini, chi sono questi sconosciuti? Sono antico io, non conosco nessuno". Perplessità, la sua, che innescato la reazione immediata di uno dei concorrenti, Fabio Esposito, manager del brand Coconuda, in gara assieme alla fidanzata Marcella: "Caro Stefano o Domenico (ancora oggi non ricordo quale dei due tu sia), strano tu non mi conosca, ancora conservo il commento che avevi fatto sotto il mio marchio tempo fa con una stories. Succedeva una sera di luna caprese. Detto ciò confermo che più o meno siamo tutti emeriti sconosciuti agli occhi del mondo. Pensa piuttosto a te che sono circa 30 anni che ancora oggi la gente si chiede chi sia Dolce e chi invece sia Gabbana, facendo ancora confusione. Eppure siete dei mostri sacri. Ps. adoro quanto tu sia fan dei programmi di Maria De Filippi, da Uomini e Donne in poi… Ciao Dolce o Gabbana".