Aida Nizar urla in treno, controllori allibiti: il siparietto fa il giro della rete

"Adoro la mia vita". Un leit motiv che ormai siamo abituati a sentir gridare in tv, ma che non sono certo avvezzi ad ascoltare i controllori di Trenitalia. E' il motto di Aida Nizar, ciclone spagnolo che, eliminata due settimane fa al 'Grande Fratello', oggi ha lasciato allibito lo staff del treno con cui stava raggiungendo Roma per la puntata di questa sera del reality di Canale 5.

(Nel video in basso, Aida urla dal convoglio del treno)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ad immortalare il siparietto un video pubblicato dal sito Bitchyf.it. Nella clip, Aida è affacciata dalle porte del treno, è come sempre urlante e sta strillando il suo sermone: "Adoro la mia vita! Sono pronta volentieri per questo gioco del 'Grande Fratello'. Oggi una puntata affascinante. Cosa succederà? Chi uscirà? La Bramieri, questa rifatta che sta sempre a ridere, oppure Simone, che è un buono a nulla? O forse Danilo, uomo senza personalità. Vi aspetto in questa puntata affascinante". Accanto, i controllori sfoggiano facce interrogative, alzano le spalle e, forse non conoscendola, si chiedono se sia pazza. Poi la invitano ad interroperere l'arringa e a salire sul convoglio.