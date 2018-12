Natale insieme ad Al Bano e Romina? La replica di Loredana Lecciso in diretta tv

Loredana Lecciso è stata l’ospite della puntata del 13 dicembre di ‘Storie Italiane’. Davanti alle telecamere del programma in onda in diretta su Rai1, l’ex compagna di Al Bano ha raccontato a Eleonora Daniele l’attuale rapporto con il padre dei suoi figli Jasmine e Al Bano Jr, dopo i dissapori e le liti mediatiche che hanno tenuto banco anche nel contesto della stessa trasmissione (si ricorda la clamorosa telefonata di qualche mese fa).

Tra gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista, un particolare risalto è stato dato alle recenti dichiarazioni del cantante che, in un’intervista a Chi, ha espresso il desiderio di trascorrere il prossimo Natale in compagnia delle “sue” due donne, Romina e Loredana.

“Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me, ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto”, aveva dichiarato Al Bano, proposta a cui è arrivata la risposta dell’interessata direttamente dal salotto di Rai Uno.

Natale con Al Bano e Romina? La risposta di Loredana Lecciso

“Se questo può rendere felice Al Bano, ben venga! Perchè no?”, ha affermato la donna: “La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno assieme al papà e alla mamma. Poi non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, assolutamente (…) sarebbe sicuramente un momento di felicità per Al Bano”.

Al primo posto, dunque, viene il benessere dei loro ragazzi per i quali la coppia è ormai intenzionata a seppellire qualsiasi ascia di guerra. Possibile, dunque, anche la scelta di un Natale festeggiato in “famiglia allargata”, se la situazione serve a rendere serena l’atmosfera dopo mesi di attriti.

Ora all’appello del cantante manca solo la replica di Romina… Sarà d’accordo anche lei alla reunion sui generis sotto al vischio di Cellino San Marco? Al Natale mancano ancora due settimane: il tempo per decidere c’è.