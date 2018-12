Signorini svela il retroscena sul figlio di Alessia Marcuzzi, lei lo gela: imbarazzo in tv

(Alessia Marcuzzi intervistata da Chiambretti - dal minuto 10 le dichiarazioni di Signorini sul Tommaso Inzaghi)

‘CR 4 La Repubblica delle donne’ ha chiuso l’anno nella bellezza semplice e autentica di Alessia Marcuzzi.

La conduttrice è stata l’ospite di Piero Chiambretti nel programma del mercoledì sera di Rete 4, regalando racconti più e meno inediti sulla sua vita professionale e personale.

Dagli esordi nella tv iniziati con una serie di provini al suo primo programma ‘Colpo di Filmine’; dalla relazione con Simone Inzaghi a quella con Francesco Facchinetti, fino al matrimonio con il marito Paolo Calabresi Marconi: tante le domande che il conduttore, spalleggiato dall’informatissimo Alfonso Signorini, ha posto all’intervistata pronta a rispondere con sincerità e ironia anche ai quesiti più intriganti.

Marcuzzi blocca Signorini: “Non puoi dirlo, ci sono minorenni”

Ma il momento più imbarazzante dell’intervista è arrivato quando Signorini ha iniziato a raccontare un retroscena sul figlio di Alessia Marcuzzi, Tommaso Inzaghi, protagonista di alcuni scatti fotografici che, a quanto si è dedotto, avevano qualcosa di sconveniente.

“Vi racconto una cosa che nessuno sa…. Lei è una mamma molto protettiva… Quest’estate mi sono arrivate delle foto…” ha esordito il direttore di Chi. Ma: “Alfo non si dice questa cosa…. Ci sono dei minorenni…” è stata la battuta con cui la conduttrice lo ha ammonito, invitandolo a tacere.

“E’ vero… Non posso dirlo”, ha allora convenuto lui che ha tentato di edulcorare la situazione spiegando l’accaduto per come era possibile.

“Mi sono arrivate delle foto di Tommy che per lei era un bambino…. Alla faccia del bambino!”, ha esclamato Signorini suscitando la curiosità dei presenti e anche di Eva Zanicchi.

“A 17 anni non è mica tanto bambino…”, ha commentato la cantante prima che il discorso venisse prontamente pilotato verso un argomento meno spinoso.