Alessia Marcuzzi vola verso un'altra "isola"

Alessia Marcuzzi senza "isola" non sa stare. A neanche una settimana dalla fine dell'Isola dei Famosi, che ha visto vincitore Nino Formicola, Alessia Marcuzzi scappa dalle polemiche e dai siparietti televisivi e si rifugia in un'altra isola, quella delle Maldive, per un po' di relax. La padrona di casa del reality di Canale 5 ha voluto condividere con tutti i suoi followers i primi momenti della sua vacanza lontano dalle telecamere. E con un costume giallo e un fisico mozzafiato dimostra di essere più che pronta per la prova costume.

Seduta sulla sabbia bianca, con alle spalle un mare cristallino, la Marcuzzi sfoggia sui social un bikini giallo ocra, un paio di occhiali da sole scuri e una sottilissima catenina d'oro. Le foto pubblicate dalla conduttrice sul suo profilo Instagram sono più che eloquenti: niente abiti eleganti, tute intere e vestiti da sposa, niente acconciature e hairstyle da fare invidia.

Per qualche giorno la Marcuzzi vuole concedere tempo e spazio solo a se stessa e al suo amore Paolo Calabresi Marconi, sperando, forse, che al suo ritorno, i riflettori siano ormai lontani dal canna-gate, dai tapiri e da tutte quelle polemiche che hanno contornato l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi.

Staremo a vedere cosa accadrà al suo rientro, intanto siamo curiosi di vedere quali saranno i prossimi scatti che la conduttrice pubblicherà direttamente dalle Maldive...