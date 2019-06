La figlia di Amadeus si è laureata, il conduttore e Giovanna Civitillo la festeggiano sui social

Festa grande in casa Sebastiani: Alice, la figlia 22enne di Amadeus (nome d’arte, Amedeo Sebastiani), si è laureata con lode in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano e la gioia per l’importante traguardo è stata celebrata sui social con tutti gli scatti di rito.

“Troppo orgogliosi di te”, si legge nella didascalia che accompagna le foto della neodottoressa insieme al papà e alla moglie Giovanna Civitillo, mamma del fratello Josè nato nel 2009. Tanti i messaggi di congratulazioni arrivati alla ragazza (nata dal precedente matrimonio di Amadeus con Marisa De Martino) da parte dei fan e dagli amici di sempre, come Monica Leofreddi, Sergio Friscia, Elena Sofia Ricci, ognuno dei quali ha riservato un pensiero affettuoso alla famiglia.

La gioia di aver conseguito la laurea è stata condivisa dalla stessa Alice Sebastiani in un post che è stato anche l’occasione per ringraziare tutta la sua famiglia, con lei negli scatti durante i festeggiamenti.

“L’importanza di seguire I propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non é scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata!”, ha scritto la figlia di Amadeus nel post: “Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne saró eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene”.

Questo è un periodo davvero felice per la famiglia di Amadeus che prossimamente risposerà la sua Giovanna con una cerimonia in chiesa a 10 anni dal rito civile.