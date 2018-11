Andrea Damante paparazzato con la ricca ereditiera

Mentre gli occhi del gossip sono puntati tutti - o quasi - su Giulia De Lellis e Irama, che da poco hanno ufficializzato la loro storia d'amore, Andrea Damante regala un dolce colpo di scena. Il dj è stato paparazzato a Los Angeles in compagnia di Maya Henry, modella 18enne e ricca ereditiera, nonché ex fidanzata di Liam Payne degli One Direction.

I due, come mostrano le foto pubblicate da Diva e Donna, sono stati beccati a Beverly Hills in atteggiamenti molto confidenziali. Prima una passeggiata per il ricco quartiere di Beverly Hills, poi a cena in un lussuoso ristorante. Lì, però, i flash non sono arrivati...

Il Dama continua a dichiararsi single, ma potrebbe essere proprio Maya a fargli perdere la testa.